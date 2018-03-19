Benzema'dan Valbuena'ya sert mesaj

VALBUENA'NIN, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği röportajda "Onun elini sıkarım. Sorun yok." dediği Real Madrid'in Fransız futbolcusu Benzema, Instagram üzerinden paylaştığı mesajda "Elin sende kalsın." ifadelerini kullandı.



Fransız Yargıtayı, Valbuena tarafından Benzema'ya karşı açılan davada, Versay İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararı geçen yıl temmuz ayında iptal etmişti.



Yargıtay, Versay İstinaf Mahkemesi'nin iddianamenin kabul edilmesiyle ilgili aldığı kararı, usulde görülen hata yüzünden bozmuştu. Yargıtay, bu davanın bu kez Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ele alınmasını kararlaştırmıştı.



Versay İstinaf Mahkemesi, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki suçlamanın düşmesi için yapılan başvuruyu reddetmişti.



Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.



Söz konusu suçlamalarla ilgili Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.