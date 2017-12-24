Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

'Ben böyle bir şey görmedim'

Süper Lig'de Kaysersipor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi

'Ben böyle bir şey görmedim'

Süper Lig'de Kaysersipor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi

24 Aralık 2017 Pazar 18:13
'Ben böyle bir şey görmedim'
banner404

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, "Ben hiç bir zaman Kayserispor'un küçük bir takım olduğundan bahsetmedim. Her zaman normal bir takım dedim. Eğer büyük bir takım olsaydınız hakem maçı normal yönetirdi. Ama başlayacağız herhalde. Bana yabancı mı Türk hakemleri mi demişlerdi. Ben Türk hakemleri demiştim. Her zaman karşılaştığımız gibi hakem yine bizim aleyhimize kararlar verdi. Her zaman dengeli olan pozisyonları onların lehine kullandı" ifadelerini kullandı.
 
'Ben böyle bir şey hiç görmedim'
 
Takımının iyi futbol oynamadığını belirten Sumudica, "Ne zaman iyi oynadık rakip takım maçı soğutmaya başladı. İlk yarı hakem hiç uzatma vermedi. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Oyunu uzatmadı çünkü rakip takım gol attı ve hakem maçı bitirdi. Gerçekten sonuca canım çok sıkıldı. Oyunculara için de moralim bozuldu. Her zaman buraya çıktığımda galibiyet oyuncularımın hakkıydı diyordum. Rakibimiz bizden fazla maça motive olmuştu. Ben maça daha fazla taraftar bekliyordum. Bugün kazansaydık lider olabilirdik. Sadece takımla olmuyor, taraftarın da gelmesi gerekiyor. Taraftarlara ihtiyacımız var. Bazen hakeme de ihtiyacımız var. 5'inci sıradayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularıma olan inancım devam ediyor. Ancak 2-3 transfere ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız var, hiçbir şey yapmadan maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Bu normal bir şey değil" şeklinde konuştu.
 
'Önümde teklifler var'
 
Kendisine yapılan tekliflerle ilgili konuşan Sumudica, "Önümde teklifler var. Ben gitmek istemiyorum. Ben bir projeye başladım, sezon sonunda ne olacak bakacağız. Ben Kayseri'den gitmek istemiyorum" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KaysersiporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payallar fırsat tepti 0-1
Payallar fırsat tepti 0-1
Kestelspor zirveyi sevdi 0-3
Kestelspor zirveyi sevdi 0-3
Deplasmanda yokuz 3-0
Deplasmanda yokuz 3-0

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim