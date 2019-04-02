Belhanda kadroya alınmadı! Emre Akbaba sahada...

GALATASARAY'DA bu akşam kupada oynanacak Yeni Malatyaspor maçında gıda zehirlenmesi yaşayan Belhanda forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından beklenen çıkışı gösteremeyen Emre'nin, bu sürede istenilen fizik gücü ve form düzeyine ulaştığı, Teknik Direktör Fatih Terim'in de bu akşamki Yeni Malatyaspor maçında Emre Akbaba'ya ilk 11'de görev vereceği belirtildi.

Emre'nin maça 11'de başlayacağı, gıda zehirlenmesi yaşayan ve halsiz düşen Belhanda'nın ise kadroda yer almayacağı ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi Terim'in yarı final karşılaşmasında da değişime gitmeyip Galatasaray kalesini İsmail Çipe'ye emanet edeceği ifade edildi.