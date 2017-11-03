Belek'te heyecan başladı

7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gününü Nicolas Colsaerts, Güney Afrikalı Haydn Porteous ve Joost Luiten 64 vuruşla (-7) vuruşla ilk raundun sonunda liderliği paylaştı. İngiliz Justin Rose 69 vuruşla tamamlarken, Henrik Stenson 73, geçen yılın şampiyonu Thorbjorn Olesen ise 69 vuruşla ilk raundu bitirdi. Türkiye Golf Federasyonu'nun kontenjanıyla organizasyona katılan tecrübeli oyuncu İrlandalı Padraig Harrington, Arjantinli Andres Romero'yla birlikte 65 vuruşla ilk üçü takip etti. Şampiyonanın ilk raundunda Belçikalı golfçü Turkish Airlines Open'da bu yıl beşinci kez sahaya çıkan ve bu yıl ilk kez profesyonel olarak mücadele eden Türk oyuncu Ali Altuntaş, ilk günü 71 vuruşla bitirdi. Altuntaş'ın yanı sıra amatör oyuncular Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç da organizasyonda Türkiye Golf Federasyonu kontenjanıyla boy gösterdi. Turnuvanın ilk gününü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi.

