Belek'te golf zamanı

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Tropy'ye 7 ülkeden 194 sporcu katıldı. Turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Galatasaraylı eski futbolcu Erdal Keser ve eşi Irıs Keser'in yanı sıra Senel Neidl, Jugen Neidl, Cahit Karbay ve Murat Topgöz gibi isimler de mücadele ediyor. Turnuva 8 Şubat'ta sona erecek.

Turnuvaya 3 yıldır katılan Erdal Keser, "Merhum Nuri Özaltın anısına yapılan bu turnuva gerçekten süper bir organizasyon. Biz de her yıl bu turnuvaya katılıyoruz. Golf sahası mükemmel, yurt dışından çok sayıda arkadaşla bu turnuvada buluşuyoruz. Bir hafta boyunca burada golf oynuyoruz. İnşallah turnuva sürekli devam eder. Merhumun düşüncelerini de böyle devam ettiririz" dedi.