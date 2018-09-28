Belek'te golf heyecanı başladı

TÜRKİYE'NİN uluslararası en prestijli amatör golf turnuvası olan MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya'da başladı. Organizasyonun ilk gününde erkeklerde Finlandiya'dan Casper Simberg 68 (-4) vuruşla, kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva 69 (-3) vuruşla ilk sırada yer aldı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 17.'si düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya Belek'te başladı. Turnuva son iki yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının Ocak ayında vefat eden ve Türk golfünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenen şampiyonaya, 22 ülkeden 108 sporcu katıldı. 27 Eylül'de başlayan ve dört raund üzerinden oynanacak organizasyonun birinci raundunda erkeklerde 75, kadınlar kategorisinde ise 33 sporcu mücadele etti.

Gloria New Course sahasında oynanan şampiyonanın birinci raundunda, erkeklerde Finlandiyadan Casper Simberg 68 (-4) vuruşla, kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva 69 (-3) vuruşla ilk sırada yer aldı.

Erkeklerde Slovakya'dan Jakub Hrinda ve Danimarkalı golfçü Andreas Hillersborg 70 (-2) vuruşla ikinciliği, Sırbistan'dan Dane Cvetkovic, Finlandiya'dan Eetu Isometsa ile milli golfçülerden Leon Kerem Açıkalın 71 (-1) vuruşla üçüncülüğü paylaştı. Kadınlarda ise Slovak golfçü Lara Jecnik 72 (par) vuruşla ikinci, Finli golfçü Anna Kuitunen 73 (+1) vuruşla üçüncü oldu.

Şampiyonada erkekler şampiyonu olan oyuncu gelecek yıl Turkish Airlines Challenge'da wild card ile mücadele etme hakkı elde edecek.

17. MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 30 Eylül'de oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 07:42