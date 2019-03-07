Belediyespor potada hız kesmiyor

Geçtiğimiz günlerde Kütahya’da düzenlenen Bölge Şampiyonası’nda 4’te 4 yaparak finale çıkan Alanya Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı’ndan sonra bir başarı da U16 Kız Basketbol Takımı’ndan geldi. 

Belediyespor potada hız kesmiyor
banner404

MUĞLA'DAKİ Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden U16 Takımı, önceki gün Bodrum’u 70-36 mağlup etti. Şampiyonanın ikinci gününde Datça ile karşılaşan temsilcimiz, bu rakibini de 54-29 yenerek 2’de 2 yaptı. 

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "U16 Kız Basketbol Takımımız şampiyonaya çok iyi başladı. Şampiyonanın ilk gününde rakibine 34, ikinci gününde ise 29 sayı fark atan takımımızla gurur duyduk. Takımımızın finale kalacağı konusunda hiç kuşkum yok. Takım oyuncularımızı ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

YORUM EKLE
Gönder

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472