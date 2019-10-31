Belediyespor kürsüyü kapattı
Antalya'da yapılan Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor Karate Takımı fırtınası esti. Şampiyonada 50 kg. kategorisinde Ahmet Tuna birinci, 25 kg. kategorisinde Asil Z. Kaya ikinci ve 40 kg. kategorisinde ise Mukaddes Aksoy üçüncü oldu
SPOR 31.10.2019, 19:33
ANTALYA'DA yapılan Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor Karate Takımı fırtınası esti. Şampiyonada 50 kg. kategorisinde Ahmet Tuna birinci, 25 kg. kategorisinde Asil Z. Kaya ikinci ve 40 kg. kategorisinde ise Mukaddes Aksoy üçüncü oldu. Alanya Belediyespor'un karate takımı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) düzenlenen, "Herkes İçin Spor" şenliğine de katıldı. Karate takımının ALKÜ'lü öğrencilere yaptıkları gösteri büyük ilgi gördü.
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|9
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|11
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|9
|11
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|9
|10
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|8
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|10
|28
|2. Man City
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|8. Sheffield United
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|13
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|10
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|10
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|10
|12
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|10
|12
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|10
|12
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|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
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|10
|10
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|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
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|22
|2. Real Madrid
|10
|21
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|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
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|11
|20
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|19
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|10
|17
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|14
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|12
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|10
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