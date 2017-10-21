Belediyespor ilk peşinde

VOLEYBOL 1. Ligi'nde topladığı 5.43 puanla 5. sırada bulunan temsilcimiz Alanya Belediyespor, bugün Seydişehir Belediyesi Sanayispor'a konuk olacak. 4 puanla 10. basamakta yer alan Seydişehir Belediyesi Sanayispor'a karşı galip gelerek ilk deplasman galibiyetini almak isteyen kırmızı beyazlılar, bugün kazanmak için sahada olacak. Üst sıralardan kopmamak için bu maçı kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, "Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetimiz var. Deplasmanda hiç galip gelmediğimiz için bu maçın önemi çok büyük. İlk deplasman galibiyetimizi almak ve üst sıralardan kopmak istemiyoruz" dedi.

