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Belediyespor'dan büyük başarı

Alanya Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Antalya Akdeniz Şampiyonası'nda yine bir başarıya imza attı.

SPOR 25.08.2019, 20:48 Enes Subaşı
Belediyespor'dan büyük başarı
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 45 takımın katılımıyla Antalya Lara Beach Tesisleri'nde yapılan şampiyonada belediyespor oyuncusu Dündar Yıldırım şampiyonayı birincilikle tamamladı. Toplam 80 bin TL para ödüllü şampiyonayı birincilikle tamamlayan Yıldırım ile gurur duyduklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, kendisini ziyaret eden başarılı oyuncuyu tebrik ederek başarılar diledi.

#Alanya Belediyespor #Antalya Büyükşehir
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