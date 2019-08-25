Belediyespor'dan büyük başarı

45 takımın katılımıyla Antalya Lara Beach Tesisleri'nde yapılan şampiyonada belediyespor oyuncusu Dündar Yıldırım şampiyonayı birincilikle tamamladı. Toplam 80 bin TL para ödüllü şampiyonayı birincilikle tamamlayan Yıldırım ile gurur duyduklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, kendisini ziyaret eden başarılı oyuncuyu tebrik ederek başarılar diledi.