Belediyespor'dan Altınordu'ya transfer

SAİT Altınordu Tesisleri İdari Direktörü Kural Altıntaş tarafından yapılan transfer teklifinde, "Alanya Belediyespor futbol altyapısında yetişen Ege Berke Çevik'in yeteneklerine Altınordu olarak sunacağımız katkılar ile daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" denildi. Altınordu'nun transfer teklifini kabul eden Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Alanya Belediyespor olarak her branşta olduğu gibi futbolda da gençlerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Bunun son örnegi de Ege kardeşimiz. Altınordu gibi altyapıya önem veren bir kulübümüzün Ege kardeşimizi keşfetmesi sevindirici. Ege'nin başarılı yerlere geleceğine inanıyoruz."