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Belediyespor 5 madalya aldı 

Alanya Belediyespor'un başarılı sporcuları, komşu ilçe Manavgat'ta yapılan Antalya Karate Şampiyonası'nda 5 madalya birden kazandı

SPOR 23.09.2019, 19:15
Belediyespor 5 madalya aldı 
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ANTALYA Karate Şampiyonası, haftasonunda Manavgat'ta yapıldı. Kıran kırana gerçekleşen şampiyonada 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde eden Alanya Belediyespor sporcuları Alanya'nın gururu oldular. 40 kg bayanlarda Mukaddes Aksoy birinci, 51 kg erkeklerde Ahmet Tuna Yaman ikinci, 55 kg erkeklerde Murat Palaz ikinci, 42 kg bayanlarda Sultan Vural ile 30 kg erkeklerde Asil Z. Kaya üçüncülük elde ettiler. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, antrenör Erdal Kaya'yı ve sporcuları kutlayarak başarı diledi.

#belediyespor
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