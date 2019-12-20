beIN Sports’tan kulüplere şartlı görüntü yayınlama izni: Hakem hatalarını paylaşmak yasak

AJANSSPOR.COM’un haberine göre beIN Sports’un şartları şöyle:

Paylaşımlar ayda 1 dakikayı geçmeyecek

beIN Sports’tan onay alındıktan sonra paylaşılacak

Görüntüler hakem hatalarını içermeyecek

Medipol Başakşehir Sosyal Medya Koordinatörü Gökhan Yılmaz da Twitter hesabından, “Yayıncı kuruluş, Süper Lig markasına ve takımlara zarar vermeyecek şekilde olmak kaydıyla görüntü paylaşımını ayda 1 dakika limitli olarak serbest bıraktı” diye yazdı.

Kulüplerin telif hakkı nedeniyle yayıncı kuruluştan kendi maçlarına ait görüntülerini paylaşamaması sonrasında kulüpler tartışılan pozisyonları karikatür ve üç boyutlu grafik şeklinde paylaşmaya başlayarak beIN Sports’a tepki göstermişti.