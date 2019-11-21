beIN Sports'tan sürpriz karar! Süper Lig maçları ücretsiz olacak
Türkiye'de yayıncı kuruluşu olan ve Süper Lig maçlarını yayınlayan beIN Sports, Amerika'da atağa geçti. beIN Sports yeni bir kanal açıp La Liga, Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig maçlarını ücretsiz yayınlayacak.
beIN Sports, ABD'deki yayınlarına yeni bir kanal açarak, ücretsiz olarak İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig maçlarının ekleneceği duyuruldu.
SEÇİLEN LİGLERDEN BİRİSİ ÜCRETSİZ OLACAK
beIN Sports XTRA ismini alacak yeni kanalında futbolseverler, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig maçlarınıdan birini ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Açılacak bu yeni kanala yoğun bir ilgi gösterilmesi bekleniyor.Konuyla ilgili beIN Sports'un Kanada ve ABD yöneticisi Antonio Briceno, "Abonelerimiz sahip olduğumuz bu popüler ligleri istedikleri gibi seçip izleyecekler. İster televizyondan isterlerse diğer cihazlarından.. Ayrıca PSG'nin tüm iç saha maçları ve Fransa Kadın Milli Takım maçları da olacak pakette" dedi. Ayrıca bu kanal seçeneği dijital medyada da hakim olacak. Facebook üzerinden de yayınlar yapılacak.
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|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6