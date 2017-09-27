beIN Sports'ta ayrılık

FENERBAHÇE 'YE hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan Pınar Bekbölet'in, yayıncı kuruluş ile yolları ayrıldı. enerbahçelilere hakaret içeren Galatasaray atkısıyla görüntüleri çıkan sunucu Pınar Bekbölet'in yayıncı kuruluş ile yolları ayrıldı. Yayıncı kuruluşta çeşitli programlar yapan Bekbölet, sosyal medyada taraftarın hedefi olmuş ve söz konusu görüntülerin 10 yıl öncesine ait olduğunu açıklamıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.