Begüm 3. oldu
Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Begüm Bulut, Antalya'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yıldızlar Tekvando Turnuvası'nda 54 kiloda Antalya üçüncüsü oldu
SPOR 11.11.2019, 18:26
ALANYA Tahir Tuluk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Begüm Bulut, Antalya'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yıldızlar Tekvando Turnuvası'nda 54 kiloda Antalya üçüncüsü oldu. Budo Spor Kulübü sporcularından olan Begüm, elde ettiği başarı ile hem antrenörü Cevdet Mutlu'yu, hem ailesini, hem de arkadaşlarını sevince boğdu.
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