bedir den asparagas haber tepkisi

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, "4 isim ile yolları ayırmak istediğimiz yönündeki haberler tamamen yalan ve asparagastır" dedi.



Bedir konuşmasında, "Takımda her şey güzel gidiyor. Bundan dolayı haber çıkmayınca arkadaşlar kendilerince fikir yürütüp haber yapmışlar. Bu takımdan kimler gidebilir diye düşünüp en az oynayanları bulmuşlar. Kendilerince kimler gelebilir diye alternatif yapmışlar. Bu tür haberlerin hepsi yalan. Henüz 8inci haftadayız. Ligde her takımda futbolcunun rızası olursa kulüp için de avantaj sağlanırsa her futbolcu gidebilir. Bu bir tabu değildir. Gönderileceği söylenen dört futbolcumuz şu an antrenmanda ve diğer isimler gibi forma almak için mücadele ediyorlar. Henüz getirmek ya da göndermek istediğimiz hiçbir futbolcu yok. Böyle bir şey olacak olursa bile bu bir süreç gerektirir. Şu an takımların puan derdine düştüğü şu ortamda böyle bir şey olabileceği asla olacak bir şey değildir. Bırakın bizi şu an hiçbir takımın onu gönderelim bunu alalım diye düşünceye girdiğine inanmıyorum. Bu asparagas haberdir, magazin haberdir. Yazılırsa kimse bir şey demez tabi ama bu haber yalan haberdir diye konuştu.



KAYSERİSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ



Öte yandan sarı-kırmızılıların son antrenmanına sakatlığı bulunan Silvestre Varela katılmadı. Takım düz koşu, çabukluk, pas ve yan top çalışması yaptı. Kayserisporun son antrenmanını izlemeye gelen Öz Ağaç-İş Kayseri Şubesi yetkilileri ve Hollandada kurulu olan Kayserililer Vakfı yöneticileri ile Hollondada eğitim gören Kayserili öğrenciler de Kayserispora ziyarette bulundular. Ziyaretçilere Kayserispor forması hediye edildi.