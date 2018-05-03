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Bediha Gün bronz madalyanın sahibi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu

Bediha Gün bronz madalyanın sahibi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:08
Bediha Gün bronz madalyanın sahibi
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RUSYA Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen  şampiyonada milli güreşçi, bronz madalya maçında Ukraynalı Anna Voitova ile karşı  karşıya geldi.
 
Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarında ilk  madalyasını elde etti.
 
Şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Solmaz Hashimzada'yı tuş eden  Bediha, yarı finalde Polonyalı Roksana Marta Zasina'ya mağlup olmuştu.
 
Bediha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her seferinde çok  çalışıyordum ama olmuyordu. Şeytanın bacağını kırdım. Kendime inanarak bazı  zorlukları aştım ve sonunda madalyayı aldım. Çok mutluyum. Teknik ekibimiz çok  iyi. Takım halinde tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Kadınlar 55 kiloda altın madalya Belaruslu Iryna Kurachkina'ya  giderken, Polonyalı Roksana Marta Zasina gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz  madalyayı ise Rus Maria Gurova aldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Güreş ŞampiyonasıBediha Gün
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