Bediha Gün bronz madalyanın sahibi

RUSYA Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada milli güreşçi, bronz madalya maçında Ukraynalı Anna Voitova ile karşı karşıya geldi.
Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.
Şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Solmaz Hashimzada'yı tuş eden Bediha, yarı finalde Polonyalı Roksana Marta Zasina'ya mağlup olmuştu.
Bediha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her seferinde çok çalışıyordum ama olmuyordu. Şeytanın bacağını kırdım. Kendime inanarak bazı zorlukları aştım ve sonunda madalyayı aldım. Çok mutluyum. Teknik ekibimiz çok iyi. Takım halinde tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kadınlar 55 kiloda altın madalya Belaruslu Iryna Kurachkina'ya giderken, Polonyalı Roksana Marta Zasina gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Rus Maria Gurova aldı.
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