Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği Alanya’da

SPOR Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda dün başlayan yarışlarda 76 kulüpten 96 sporcu mücadele etti. Kız ve erkeklerde kategorilerinde sporcular 50-100-200-400 metre serbest, 50-100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 50-100 metre kelebek, 4x100 metre karışık, 4x50 metre karışık ve 4x100 metre serbest stillerde yarıştı. Dereceye giren sporcular yetkililer tarafından madalya ile ödüllendirildi.