Beach Soccer Cup’Da heyecan devam ediyor

TRTSPOR tarafından canlı yayınlanan maçların ikinci günü tamamladı. Günün ilk karşılaşması Lokomotiv BSC takımı ile Levante Ud takımı arasında gerçekleştirildi. Maçın kazananı 4-2 Lokomotiv BSC takımı oldu. Takımın gollerini 5 numaralı formasıyla Nikonorov (2), 18 numaralı formasıyla Safronov, ve 7 numaralı formasıyla Shkarin attı. Levante Ud takımında ise golleri 20 numaralı formasıyla Ezequiel ve 6 numaralı formasıyla Edu Suarez kaydetti.

Günün ikinci karşılaşması ise Alanya Belediyespor ile Sporting Clube de Portugal takımı arasında oldu. Alanya Belediyespor takımı maçta 5-2 mağlup oldu. Sporting Clube de Portugal takımının gollerini 3 numaralı formasıyla Rafinha, 10 numaralı formasıyla Belchior (2), 5 numaralı formasıyla Netilo ve 9 numaralı formasıyla Duarte V attı.

Mücadele yarın saat 14.30 de Sporting Clube de Portugal takımı ile Levante Ud takımı ile devam edecek. Saat 16.00 de ise Alanya Belediyespor ile Lokomotiv BSC takımı arasında maç yapılacak. Maçların ardından saat 17.30 da ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 18:55