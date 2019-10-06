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‘Bazen sağlığımızı atlıyoruz’

Bensu Soral, ‘Pembe Top Sahada’ projesinde, Anadolu Efes-FC Barcelona maçının hava atışını yaptı

SPOR 06.10.2019, 10:32
‘Bazen sağlığımızı atlıyoruz’
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MEME kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen projenin gönüllü destekçisi oyuncu, “Bazen sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Bu farkındalık mücadelesinde yer almak çok değerli” diye konuştu.

#Pembe Top Sahada #Anadolu Efes-FC Barcelona
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