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Bayrak krizi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda Muratpaşa Belediyespor ile PAOK arasında Yunanistan'da oynanan ikinci maçta kriz yaşandı. Maçta Yunanistan bayrağı salona asılırken, Türk bayrağı asılmadı. Fanatik Yunan taraftarlar Türk sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlatmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi.

SPOR 17.09.2019, 16:12
Bayrak krizi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 13 Eylül 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir" denildi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ"

"Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan Bayrağı varken Türk Bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı."Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz" çağrısı yapıldı.

'TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK SEVİNCİMİZİ YAŞADIK'

Muratpaşa Belediyespor hentbolcularından 20 yaşındaki sol oyun kurucu Ayşe Dinç, salonda Türk bayrağının yer almamasından dolayı maça Türk bayraklı formalarla çıktığını söyledi. Taraftarın kendilerine yönelik tahrik edici davranışlarının takımı hırslandırdığını anlatan Ayşe Dinç, her golden sonra formadaki Türk bayrağını öperek sevinçlerini yaşadıklarını belirtti. PAOK takımının taraftar topluluğu hakkında daha önce de bilgi sahibi olduklarına değinen Ayşe Dinç, "Hayatımla ilk defa böyle bir taraftarla karşılaştım. El kol hareketi yapıp, bizlere tükürdüler. PAOK taraftarının ağır baskısı altında oynamaya çalıştık. Hırslandık, milli maç gibi hissettik" dedi.

'YAŞANANLAR SPOR ADINA ÇOK KÖTÜ'

Takımın genç oyuncularından Fulya Naime Bozyurt, karşılaşmada süre almasa da oyun alanı kenarında yaşananlara tanık olduğunu belirtti. Taraftarın kendilerine yönelik aşırı tepkisinden bahseden Fulya, "Oyun alanı kenarında çok olmasa da endişe ve korku halindeydim. İster istemez bu duygu oluyor. Taraftarın yaptığı iğrenç duyguydu" diye konuştu. Hentbolculardan 18 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz da "Maça çıktığımızda PAOK taraftarının kalabalık olacağını biliyorduk. Ama bu kadar tahrik edici şeyler yapılacağını tahmin etmiyorduk. Bayrağımızı asmadılar, biz de ay yıldızlı kırmızı formalarımızı giydik. Tribünde bize yönelik sözleri, tükürmeleri ve sahaya yağ dökmeleri bizi üzdü. Yenilmek istemiyorduk. Hiç böyle şeyler görmedik hayatımızda. Yaşananlar spor adına çok kötüydü" dedi.

#bayrak krizi #Dışişleri Bakanlığı #Yunanistan #Muratpaşa Belediyespor
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