Bayern Münih'te Vidal sezonu kapattı

KULÜPTEN yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.



Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Bayern Münih'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.