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Bayern Münih'te Vidal sezonu kapattı

Almanya ekibi Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Bayern Münih'te Vidal sezonu kapattı

Almanya ekibi Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

17 Nisan 2018 Salı 19:18
Bayern Münih'te Vidal sezonu kapattı
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KULÜPTEN yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı  sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği  belirtildi.
 
Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde  şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya  temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Bayern Münih'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6  gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihAlmanyaArturo Vidal
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