Bayern Münih resmen açıkladı! Efsane, kulübe döndü

BAYERN Münih'de Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim belli oldu. Yaklaşık 4 yıl önce emekliye ayrıldığını duyuran Jupp Heynckes, bu kararından dönerek Alman ekibinin yeni hocası oldu. Heynckes sezon sonuna kadar Alman devinde görev yapacak.
HEYNCKES: DÜNYADAKİ BAŞKA HİÇBİR TAKIM İÇİN DÖNMEZDİM
Daha önce 1987-1991, 2008-2009 ve 2011-2013 yılları arasında Münih ekibini çalıştıran 72 yaşındaki Heynckes, bu süreçte 3 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı. Bayern Münih anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyururken deneyimli çalıştırıcı "Dünyadaki başka hiçbir takım için geri dönmezdim ancak Bayern Münih'in bende büyük bir hatrı var" ifadelerini kullandı.
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