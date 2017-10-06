Bayern Münih resmen açıkladı! Efsane, kulübe döndü

BAYERN Münih'de Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim belli oldu. Yaklaşık 4 yıl önce emekliye ayrıldığını duyuran Jupp Heynckes, bu kararından dönerek Alman ekibinin yeni hocası oldu. Heynckes sezon sonuna kadar Alman devinde görev yapacak.

HEYNCKES: DÜNYADAKİ BAŞKA HİÇBİR TAKIM İÇİN DÖNMEZDİM

Daha önce 1987-1991, 2008-2009 ve 2011-2013 yılları arasında Münih ekibini çalıştıran 72 yaşındaki Heynckes, bu süreçte 3 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı. Bayern Münih anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyururken deneyimli çalıştırıcı "Dünyadaki başka hiçbir takım için geri dönmezdim ancak Bayern Münih'in bende büyük bir hatrı var" ifadelerini kullandı.