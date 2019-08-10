Bayern Münih rakibine acımadı! Tam 23 gol attı

BAYERN Münih, hazırlık maçında alt lig takımı olan FC Rottach-Egern'e karşı acımadı! Bundesliga şampiyonu, zayıf rakibi karşısına tam kadro çıkarken maçı 23-0 kazandı. Bayern'e farklı galibiyeti Tolisso (4), Lewandowski (3), Thomas Müller (3), Goretzka (3), Renato Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve bir de rakibin kendi kalesine attığı goller getirdi. Alman ekibi, geçen sezon başında da aynı takımla hazırlık maçında karşılaşmış ve rakibini 22-2 mağlup etmişti. Bayern, böylece 1 yılda 2 kez karşılaştığı rakibine 2 maçta 45 gol atmış oldu.