Bayern Münih rakibine acımadı! Tam 23 gol attı
Alman devi Bayern Münih, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında FC Rottach-Egern'i tam 23-0 mağlup etti. Bayern Münih geçtiğimiz sezon da aynı takımla hazırlık maçı yapmış ve 22-2 mağlup etmişti.
SPOR 09.08.2019, 11:37 Melike Temir
BAYERN Münih, hazırlık maçında alt lig takımı olan FC Rottach-Egern'e karşı acımadı! Bundesliga şampiyonu, zayıf rakibi karşısına tam kadro çıkarken maçı 23-0 kazandı. Bayern'e farklı galibiyeti Tolisso (4), Lewandowski (3), Thomas Müller (3), Goretzka (3), Renato Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve bir de rakibin kendi kalesine attığı goller getirdi. Alman ekibi, geçen sezon başında da aynı takımla hazırlık maçında karşılaşmış ve rakibini 22-2 mağlup etmişti. Bayern, böylece 1 yılda 2 kez karşılaştığı rakibine 2 maçta 45 gol atmış oldu.
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