Bayern Münih, Ivan Perisic'i kadrosuna kattı

KİRALAMA ücreti olarak 5 milyon Euro ödeyen Bayern, sezon sonunda 20 milyon Euro öderse Hırvat yıldızı kalıcı olarak renklerine katacak.

Daha önce Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giyen ve Bundesliga'ya aşina olan 30 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e transfer olmuştu.

Ivan Perisic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Münih'te resmi imzayı attı.