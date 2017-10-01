Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
2 Ekim 2017 Alanya -...
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
banner468

Bayern Münih'e darbe üstüne darbe

Paris Saint-Germain yenilgisinin ardından Ancelotti ile yolları ayıran Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Hertha Berlin'e yakalandı ve son iki haftada 4 puan kaybetti

Bayern Münih'e darbe üstüne darbe

Paris Saint-Germain yenilgisinin ardından Ancelotti ile yolları ayıran Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Hertha Berlin'e yakalandı ve son iki haftada 4 puan kaybetti

01 Ekim 2017 Pazar 19:16
Bayern Münih'e darbe üstüne darbe
banner404

BUNDESLİGA 7. hafta mücadelesine  Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin  ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk gol 10. dakikada  Mats Hummels ile Bayern'den geldi. 

Devreyi önde kapatan Bayern Münih, 49. dakikada Robert Lewandowski ile farkı 2'ye çıkardı. Ancak pes etmeyen Hertha Berlin 2 dakikada sonra Ondrej Duda ile farkı 1'e indirdi.

Gol sonrası ataklarına devam eden ev sahibi takım 56'da Salomon Kalou  ile maça ortak oldu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele karşılıklı gollerle son buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain hezimeti sonrası Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, böylece ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı
Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı
Alanyaspor Gençlerbirliği maçında gönüllerin fetholduğu an
Alanyaspor Gençlerbirliği maçında gönüllerin fetholduğu an
Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı
Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim