Bayern Münih'e darbe üstüne darbe

BUNDESLİGA 7. hafta mücadelesine Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk gol 10. dakikada Mats Hummels ile Bayern'den geldi.

Devreyi önde kapatan Bayern Münih, 49. dakikada Robert Lewandowski ile farkı 2'ye çıkardı. Ancak pes etmeyen Hertha Berlin 2 dakikada sonra Ondrej Duda ile farkı 1'e indirdi.

Gol sonrası ataklarına devam eden ev sahibi takım 56'da Salomon Kalou ile maça ortak oldu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele karşılıklı gollerle son buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain hezimeti sonrası Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, böylece ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı.