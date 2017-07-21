Bayern'den 4 dev teklife ret !

ANCAK Alman ekibi, altyapıdan yetişen ve takımın en önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun satılmayacağını açıkladı. Daha önce Ancelotti de James Rodriguez transferine rağmen Müller’i göndermeyi kesinlikle düşünmediklerini söylemişti
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