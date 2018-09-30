Batuhan'dan kürsülü cevap

Sezon boyunca yapılan yarışlarda üstün bir performans sergilemesine rağmen bu yıl Milli Takım kadrosuna alınmayan Alanyalı bisikletçi Batuhan Özgür, Tour Of Black Sea yarışında üst üste kürsüye çıkarak milli takım antrenörüne cevap verdi

Batuhan'dan kürsülü cevap
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KONYA Torku Spor Kulübü sporcusu olan Alanyalı Batuhan Özgür, Karadeniz'de Akdeniz fırtınası estirdi. Tour Of Black Sea yarışının Rize'de yapılan 210 kilometrelik etabında ikinci olan Batuhan Özgür, Alanya'ya büyük bir gurur yaşattı. Özgür, önceki gün düzenlenen yine 210 kilometrelik Giresun-Samsun etabını da birincilikle tamamladı. Üst üste kürsüde yer alan Batuhan Özgür, kendisini milli takıma almayan antrenöre de sitem etti. Özgür, "Bu sene performansım iyi olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kadrosunda değilim. Sebebini bilmiyorum. Burada elde ettiğim başarılar ile umarım yetkililere iyi bir cevap vermiş olurum" dedi.

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