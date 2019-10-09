Batuhan'dan büyük başarı

KONYA Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün startını verdiği Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nun 136 kilometreden oluşan Anıt – Ankara Yolu – Sarayönü – Ladik – Yeni Konya Stadyum etabını Torku Şekerspor’dan 1. etabın da şampiyonu olan Batuhan Özgür kazandı. Etap ikincisi Sakarya Salcano takımından Ahmet Örken olurken, üçüncü ise Kazakistan’ın Astana takımından Sergey Luchshenko oldu. Dereceye giren sporcuların madalyalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı takdim etti. Etabın genel klasman birincisi olan Torku Şekerspor’lu Batuhan Özgür’ün Beyaz Mayosunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Kanber takdim ederken, yine Batuhan Özgür’ün kazandığı en genç sporcuya verilen Yeşil Mayoyu ise Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Dede Ülker takdim etti.