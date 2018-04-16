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Batshuayi sezonu kapattı

Almanya ekibi Borussia Dortmund'un Belçikalı golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Batshuayi sezonu kapattı

Almanya ekibi Borussia Dortmund'un Belçikalı golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:30
Batshuayi sezonu kapattı
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KULÜTEN yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan lig maçında sol  ayak bileğinden sakatlanan Batshuayi'nin sezonun kalanında forma giyemeyeceği  bildirildi.
 
Açıklamada, 24 yaşındaki Batshuayi'nin Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA  Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.
 
Ara transfer döneminde İngiltere temsilcisi Chelsea'den kiralanan  Batshuayi, Borussia Dortmund'da 14 maça çıktı ve 9 gol attı.
 

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AlmanyaBorussia DortmundMichy Batshuayi2018 FIFA
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