Başkanlık sonrası bir ilk! Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşuyor

FENERBAHÇE kritik güne hazırlanıyor. Tüzük tadiliyle ilgili maddelerin de görüşüleceği olağan mali genel kurul, yarın Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu kongre, eski ve yeni başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un buluşmasına sahne olacak. Koç, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez Yıldırım'la aynı kongrede kürsüye çıkacak. Genel kurulda Aziz Yıldırım'ın 1 Ocak 2018-4 Haziran 2018 dönemi ve Ali Koç'un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi ibraya sunulacak. Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldırım'ın, kendisine yönelik eleştirilere cevap verip vermeyeceği merak ediliyor. Hem eski hem de yeni yönetimin genel kurula yoğun katılım sağlanması yönünde üyelere çağrıda bulunduğu belirtiliyor. Özellikle Anadolu'dan pek çok üyenin geleceği öğrenildi.