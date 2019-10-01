Başkanlık için flaş açıklama geldi!

SİYAH beyazlı ekipte 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Fikret Orman geçtiğimiz günlerde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Bu karar sonrasında Beşiktaş'ta kimlerin başkan adayı olacağı merakla bekleniyordu. Ortaya birçok isim atıldı, bu isimlerden biri olan Ahmet Nur Çebi ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Nur Çebi, "Benim ağzımdan duymadığınız sürece başkan adaylığım konusunda ortaya atılan iddialara inanmayın" ifadelerini kullandı.