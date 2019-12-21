Başkanlar sese kulak verdi: Alanyasporlu taraftarlara otobüs müjdesi!
Aytemiz Alanyasporlu taraftarların Denizlispor deplasmanına gitmek için otobüs isteğine olumlu yanıt veren Antalya BŞB Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasman için toplamda 5 adet otobüs tahsis ettiler
SPOR 21.12.2019, 15:11
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 16. hafta maçında 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar da takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayacak. Maç için siyasilerden otobüs talebinde bulunan turuncu yeşilli taraftarların sesine kulak veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, taraftarlar için 4 adet otobüs tahsis ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 1 adet otobüs desteği verdi. Taraftarlar, otobus isteklerine olumlu yanıt veren her iki belediye başkanına da teşekkür ettiler.
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