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Başkanın kızdırdığı Eto, Antalya defterini kapattı

Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, kendisine yeni sözleşme teklif edilmediği için ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı

Başkanın kızdırdığı Eto, Antalya defterini kapattı

Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, kendisine yeni sözleşme teklif edilmediği için ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı

21 Eylül 2017 Perşembe 12:04
Başkanın kızdırdığı Eto, Antalya defterini kapattı
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ANTALYASPOR'UN Kamerunlu yıldızı  Samuel Eto'o ile kulüp yönetimi arasındaki kriz sürüyor. Transfer döneminin bitiminin son günü menaceri aracılığıyla isyan bayrağı açan ve kendisine yeni kontrat önerilmediği için tepkisini gösteren 36 yaşındaki futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı.

"2 SEZONDA 38 GOL ATTI, YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eto'o'nun menaceri Wilfried De Happi de iddiaları doğrulayarak, "Eto'o,  Antalyaspor'da 2 sezonda 38 gol attı. Daha fazla saygıya ihtiyacı var.  Beşiktaş'a son anda  Antalyaspor'un izin vermemesi sonrasında gitmedi. O,kulübü için üzerine düşen her görevi yaptı. Ama yeni bir sözleşme önerilmemesi onu üzdü. Görünüşe göre Eto'o Ocak'ta  Antalyaspor'dan ayrılıyor.  Türkiye'yi çok seviyor ve burada kalmak istiyor. Eğer buradan bir kulüple anlaşamazsa  ABD ve  Çin'den de teklifler var" dedi.

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Son Güncelleme: 21.09.2017 12:25
Anahtar Kelimeler:
Samuel EtoAntalyasporTürkiye CumhuriyetiÇin Halk CumhuriyetiAmerika Birleşik Devletleri
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