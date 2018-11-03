Başkandan Açıklama

Güngören Belediyesi Güneştepe Stadında Oynanan İlk Maçta Çıkan Hoca ve Yönetici Tartışmasında Kulüblerin Esame Listelerini Alan Hakem Maçı Tatil Yaparak İstanbul il Disiplin Kurulu Kararlarıyla maç hükmen 3-0 ve 300 tl Para Cezasıyla Deplasman Takımı İstanbul Gençlergücü Spor Kulübünün Aleyhine Bi karar Alındı

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı AFDK'ya Yaptığı İtirazla Oynanmadan İptal Edilen Maçı AFDK'nın Verdiği Kararla Tekrarlatı ve 31.10.2018 Çarşamba Günü Saat 15-00 da Güngören Belediyesi Güneştepe Sahasında Tekrar Oynatma Kararıyla Bülten Yayınlandı İl Hakem Kurulu Sözde Başkanım Diye Geçinen Şahıs maça Kural Hatası Yapan ve Hakemlik Sınıfında Kalan Hakem HÜSEYİN YÜKSEK Arkadaşı Tekrar Aynı Maça Atıyarak Türk Futbolunun Ne Kadar Vahim Durumda Olduğunu Gösteriyo Böyle bi Atama Yaparak O Koltukta Boş Yere Yer Kaplayan İl Hakem Kurulu Başkanı Bi Takım Maça Nasıl Gidiyo Nasıl Çıkıyo Nerden Bilsin Oturduğu Yerden 2 Saatlik Hakemlerle Türk Futboluna Katkı Sunamasın Herkes Gider Makam Kalır ATAMAYLA GELEN ATAMAYLA GİDER BAŞKAN Ya işini Adam Gibi Yap Yada Kurumuna Daha Fazla Zarar Verme Ve İstifa Et İşini Düzgün Yap Hakeme Şiddete Karşıyız Bizi Böyle Yolara Teşvik Etmeyin...

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 21:12