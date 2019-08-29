Başkana özel kombine

KESTELSPOR Kulüp Başkanı Levent Uğur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek mavi beyazlı takımın 1, 07 ve 82 numaralı kombine kartlarını hediye etti. Kombine kart numaralarının 1, Antalya plakası 07 ve Alanya il olunca alması beklenen plaka numarası 82 olması dikkat çekti.

Kombine numaralarının ince düşünülmüş ve anlamlı olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kestelspor takımımız geçen yıl Amatör Lig’den BAL Ligi'ne yükseldi. İnşallah bu yıl da güzel bir sezon geçirirsiniz. Yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.

Ligde yeni olduklarını dile getiren Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur ise "Mütevazı bir bütçe ile bir takım oluşturduk, haddimizi bilerek Alanya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ziyaretimizi kabul eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ederim" dedi.