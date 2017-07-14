Başkan Yücel plajda şov yaptı

DAMLATAŞ Kleopatra Plajı’nda yapılan gösteri maçı öncesi konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nın Alanya da gerçekleştirilmesinden gurur duyduğunu dile getirdi. Başkan Yücel, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
BAŞKAN GALİP GELDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Türk Milli Sporcu Buğra Eryıldız karşısında Alanya Teleferik A.Ş. Genel Müdürü Muhtar Kurt ile Rus Voleybolcu Ksenia Khakimzayanova mücadele etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören maç eğlenceli dakikalara sahne oldu. Tek set üzerinden oynanan maç 21-8 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türk Milli Sporcu Buğra Eryıldız’ın üstünlüğü ile sona erdi.
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