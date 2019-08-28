Başkan Yücel'e kombine hediyesi

KESTELSPOR Kulüp Başkanı Levent Uğur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek mavi beyazlı takımın 1, 07 ve 82 numaralı kombine kartlarını hediye etti. Kombine Kart numaralarının 1, Antalya plakası 07 ve Alanya il olunca alması beklenen plaka numarası 82 olması dikkatleri ve takdirleri üzerinde topladı.

"BAŞARILI BİR SEZON DİLERİM"

Kombine numaralarının ince düşünülmüş ve anlamlı olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kestelspor takımımız geçen yıl Amatör Lig’den BAL Ligi'ne yükseldi. İnşallah bu yılda güzel bir sezon geçirirsiniz. Yeni sezonda başarılar dilerim” dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Ligde yeni olduklarını dile getiren Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, “Mütevazı bir bütçe ile bir takım oluşturduk, haddimizi bilerek Alanya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ziyaretimizi kabul eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ederim" dedi.