Başkan Yücel'den Tour 2018'e davet

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde Konya ilinden başlayıp, 14 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da sona erecek olan ve bu yıl 54. sü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 2. Güzergahı olan Alanya-Antalya etabı 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.10 da İskele Şelale önünde start alacak 

Başkan Yücel'den Tour 2018'e davet
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TUR 54. yılında, 09-14 Ekim tarihleri arasında 6 etapta düzenlenecektir. 20 takımdan 140 sporcunun mücadele edeceği ve World Tour kategorisine yükselen dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, 2018 yılında dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak. 

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Başta Eurosport olmak üzere 120’nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 54. yılında 2. Etap startı, Alanya’mızdan verilecektir. Alanya’mızın ve ülkemizin tanıtımı için önemli olan bu organizasyonu izlemeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.” dedi. KAPANACAK YOLLARA DİKKAT 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya Etabı için 10 Ekim Çarşamba günü saat 08.00 ile 12.00 arası İskele - Rıhtım – Atatürk Cad.(kuzey şerit) – Alaaddin Keykubat Kavşağı – D-400 – ile Antalya istikameti trafiğe kapalı olacaktır. Belirtilen güzergâhta sporcuların geçişinin ardından emniyetli mesafeye ulaşılınca trafik akışı devam edecektir.

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