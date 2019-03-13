Başkan yeşil ışık yaktı

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında ikinci günün son etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer sohbetlerine, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ve Genel Sekreter Fatih Özdemir’in yanı sıra dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Alanyaspor maçlarına öğrencileri davet eden Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor maçlarına gelmek isteyen öğrenci kardeşlerimize kapımız açık. Alanyaspor Passolig'i almaları yeterli. Passolig alan öğrencilerimiz stadımıza gelmek istedikleri takdirde maçları ücretsiz izleyebilecekler. Zaten ALKÜ’den maçlarımıza gelen öğrenciler var ve ben bu kişileri de tanıyorum. Daha önce de sizlere bu imkanı tanıdık ve bu süreçten sonra da gelmek isteyen öğrencileri stadımıza bekliyoruz" diye konuştu.

'BİZ DEVAM ETMEK İSTERİZ'

Programın devamında öğrenciler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na birbirinden zor sorular yöneltti. En çok merak edilen soruların başında ise 'Sergen Yalçın sezon sonu takımdan ayrılıp büyük bir takıma teknik direktör olacak mı?' geldi. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, "Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Son zamanlarda basının bu konularda yazdığı şeyler var. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, hocamızla yola devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da 'büyük bir takıma gitmek istiyorum' diyorsa, biz önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımız da gitmek isterse daha önce de yaptığımız gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar" dedi.

'EFECAN MİLLİ OLMALI'

Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Efecan'a Milli Takım'dan gelen bir davetin olmadığına da değinen Çavuşoğlu, "Efecan’a şu ana kadar Milli Takım'dan bir davet yok. Davet edilmesini ümit ediyoruz. Efecan gerçekten Milli Takım'da oynamayı hak eden bir futbolcumuzdur" şeklinde konuştu. Efecan’la ilgili transfer sorusuna da açıklık getiren Çavuşoğlu, "Efecan’ın son senesi diye İstanbul’dan iki takım Efecan'la görüşüyordu. Biz de Efecan'la görüştük ve sözleşmesini uzattık. İsteyen varsa sezon sonu kapımızı çalar" ifadelerini kullandı. Programın sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Başkan Hasan Çavuşoğlu’na "Alaaddin Keykubat Mührü" hediye etti.

