Başkan Mustafa Cengiz, Emre Mor transferini açıkladı!

GALATASARAY, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile anlaşmaya vardı.



Başkan Mustafa Cengiz TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz" diyerek transferi açıkladı.



Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Emre Mor, bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Genç futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.

