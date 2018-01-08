Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 8 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...

Başkan Fikret Orman, Antalya’da Kartal Yuvası açtı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Antalya’da Kartal Yuvası’nın açılışına katıldı

Başkan Fikret Orman, Antalya’da Kartal Yuvası açtı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Antalya’da Kartal Yuvası’nın açılışına katıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:21
Başkan Fikret Orman, Antalya’da Kartal Yuvası açtı
banner404

KEPEZ ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan Kartal Yuvası’nın açılışına katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, açılış kurdelesini kesti. Başkan Orman, açılışın ardından mağazayı incelerken, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, bazı yöneticilerle, çok sayıda taraftar katıldı. Başkan Fikret Orman’a taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Orman taraftarların almış olduğu ürünleri imzaladı.

Açılışın ardından kısa bir açıklama yapan siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, mağazanın çok güzel olduğunu ve taraftarın ilgisinin olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

“Her şey iyi olacak”

Takımın Antalya Belek’te kampta olduğunu belirten Orman, “Takım çok iyi, moraller yerinde, ikinci yarıya umutla başlıyoruz. Her şey iyi olacak. İnşallah bu sene de üst üste 3’üncü kez şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

“İnşallah daha iyi şeyler yapacağız”

"Cenk’in transferinin ardından yeni bir oyuncu alacak mısınız?" sorusuna Başkan Fikret Orman, ‘Bakacağız’ şeklinde cevap verirken, mağaza ve ürünlerle ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi:

“Beşiktaş taraftarı harcadığı paranın doğru yere gittiğini gördüğünde daha da ilgi gösteriyor. Biz de ürün çeşitliliği ve Beşiktaşlılara kendilerini iyi hissettirecek ürünlerle her dakika destekliyoruz. Kartal Yuvası operasyonu yüzde bin 300 oranında büyümüş vaziyette. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Herkes memnun bizde memnunuz.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFikret OrmanKARTAL YUVASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salonda şampiyon Bolu
Salonda şampiyon Bolu
Alanyaspor'da Torje iddiası
Alanyaspor'da Torje iddiası
Trabzonspor'da ekonomik çıkmaz
Trabzonspor'da ekonomik çıkmaz

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim