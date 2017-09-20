Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Başkan ellerini ovuşturuyor! Milli yıldıza 20 milyon euro

Adı daha önce de Premier Lig takımlarıyla anılan Cenk Tosun için Tottenham 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Başkan ellerini ovuşturuyor! Milli yıldıza 20 milyon euro

Adı daha önce de Premier Lig takımlarıyla anılan Cenk Tosun için Tottenham 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:30
Başkan ellerini ovuşturuyor! Milli yıldıza 20 milyon euro
banner404

BEŞİKTAŞ'IN skorer forveti  Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği yüksek performansını  Porto ve  Konya maçlarında da sürdürürken; bir İngiliz devinin daha dikkatini çekti. Ada basınında yer alan haberlere göre  Tottenham kulübü, Pochettino'nun talebi üzerine  Cenk Tosun için gözlemci görevlendirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun  Porto maçındaki performansından etkilenen Arjantinli teknik direktörün direktifi üzerine harekete geçildi.
20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İddialar yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 17.5 milyon sterlini (20 milyon euro) gözden çıkardığı yönünde.  Daily Mail gazetesinde yer alan haberde yaz transfer döneminin son günlerinde Cristal Palace'tan teklif geldiği, ancak  Beşiktaş ödeme planını kabul etmeyince transferin gerçekleşmediği vurgulandı. Newcastle United da milli futbolcuyla ilgilenmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunDaily MailTottenhamBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim