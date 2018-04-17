Başkan Cengiz, G.Saray idmanını takip etti

KULÜBÜN internet sitesinden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın, idmanın ardından tesislerde kampa girdiği ifade edildi.
Öte yandan, Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçından önceki son antrenmanını kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti.
Futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşen Mustafa Cengiz, maç için başarı dileğinde bulundu.
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