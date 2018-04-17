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Başkan Cengiz, G.Saray idmanını takip etti

Galatasaray, yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı

Başkan Cengiz, G.Saray idmanını takip etti

Galatasaray, yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı

17 Nisan 2018 Salı 21:57
Başkan Cengiz, G.Saray idmanını takip etti
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KULÜBÜN internet sitesinden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay  Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen  antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyununun ardından taktik  çalışma yaptığı bildirildi.
 
Sarı-kırmızılı takımın, idmanın ardından tesislerde kampa girdiği  ifade edildi.
 
Öte yandan, Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçından önceki  son antrenmanını kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile Sportif AŞ Başkan Vekili  Abdurrahim Albayrak da takip etti.
 
Futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşen Mustafa Cengiz,  maç için başarı dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTeleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye Kupası
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