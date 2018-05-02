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Başkan Çavuşoğlu taraftarla buluştu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftar grubu temsilcileriyle öğle yemeğinde biraraya geldi

Başkan Çavuşoğlu taraftarla buluştu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftar grubu temsilcileriyle öğle yemeğinde biraraya geldi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:38
Başkan Çavuşoğlu taraftarla buluştu
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BAŞKAN Çavuşoğlu, sezon boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Taraftar grubu temsilcilerinden kalan maçlarda takıma centilmence destek vermeye devam etmelerini isteyen Çavuşoğlu, "Ligde sadece 3 maçımız kaldı. Sezon boyunca olduğu gibi bu maçlarda da takımımıza bize yakışan şekilde destek verelim. Zaten Türkiye'nin en centilmen taraftarları arasında yer alıyorsunuz. Bu sezon hemen her maçta seyirci sayımız arttı. Osmanlıspor maçında da bu sayının artacağına yürekten inanıyorum" dedi. 
Taraftar grubu temsilcileri de başkan Çavuşoğlu'na davetinden dolayı teşekkür ederek kalan maçlarda takıma tam destek veremeye devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHasan Çavuşoğlu
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