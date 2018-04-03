Başkan Çavuşoğlu sitem etti

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu yeşilli kulüp hakkında haksız eleştiri yapanların olduğunu ve gerekenlere gereken dersi verebileceklerini söyledi. Alanyaspor'un hala hak ettiği desteği görmediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Alanyaspor’a stada gelen taraftarlarımız kombinelerini alıp en iyi şekilde tribünde desteklerini veriyorlar ama Alanyaspor’a verilen destek sadece bununla kalıyor" dedi. İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

TARAFTARLARA MİNNETTARIZ

Bizim serzenişimiz herzaman devam ediyor. Tabi stadlara gelen başımızın tacı taraftarlarımız var. Bunlar zaten git gide artarak da takıma destek çıkıyorlar. Onlara herzaman minnettarız. Son zamanlarda tribünlerde taraftarlarımız gittikçe çoğaldı. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Çünkü takımı iyi zamanda da kötü zamanda da sahiplenen taraftar bu kulübün gerçek sahipleridir.

ÖMÜR BOYU SÜRMEYECEK

Biz de yönetimsel olarak geçiciyiz. Her ne kadar 6-7 yıldır en zor zamanlardan bu zamanlara yönetim olarak takımla birlikte gelsekte, ömür boyu devam edecek diye bir şey yok. Biz olduğumuz zaman elimizden gelenin en iyisini yaparak bu işi yapmaya çalıştık. Zaman zaman kendini bilmez hadsizler, hazımsızlar olumsuz eleştiriler de yaptı. Delikanlı gibi kimse bu dediklerini karşımıza çıkıp yapamazlar da.

GEREKEN DERSİ VERİRİZ

Arkamızdan konuşabilen bazı ahlaksızlar var. Onlara da gerektiği zaman gerektiği yerde gerekli dersi veririz. Çünkü bizim ne yaptığımızı gerçek taraftar her zaman bilir. Alanyaspor’a stada gelen taraftarlarımız kombinelerini alıp en iyi şekilde tribünde desteklerini veriyorlar ama Alanyaspor’a verilen destek sadece bununla kalıyor. Bunun dışında Alanya’dan herhangi bir destek almıyoruz. Maddi anlamda zaten hiç yok. Bunun böyle bilinmesini isteriz. Bu kulübün hangi şartlarda buralara geldiğinin de müzakeresini herkes iyi yapsın. Konuşurken ve eleştirirken bunları düşünsünler.

HAKEM HATALARI CANIMIZI YAKTI

Beşiktaş maçında çok iyi bir oyun oynamamıza ve 1 puanı hak etmemize rağmen gol atamadık. Maalesef hakemin de çok kötü bir yönetimi vardı. Hakem gördüğünü çalmaya çalışan bir yapıyla sahaya çıktı, öylede başladı ama daha sonra ipin ucu kaçtı. Büyük takımların ve büyük futbolcuların baskıları da hakemleri yıldırıyor. Hakem hatalarından gerçekten çok canımız yandı ve puanlarımız kayboldu. Ardından verilmeyen penaltılar. Bu sene bu gibi olaylar çok yaşandı. Hakemlere de herkes çok yükleniyor. O an o atmosfer onların da dengesini bozuyor. Onlara da hak vermek gerek. Onlarsız da bu iş olmaz. Onları yerden yere vurmanın da bir anlamı yok.

BİRLİK BERABERLİK ZAMANI

Önümüzde çok önemli bir Akhisar maçı var. Bizim için çok önemli, final maçımız da diyebiliriz. Pazar günü yine o cefakar taraftarlarımızı bekliyoruz. Son zamanlarda olduğu gibi bu maçta da aynı beraberliği gösterelim. Birlik beraberlik zamanı ve taraftarlarımız bizim için çok önemli. Takımımızı 90 dakika destekleyelim. Takımımızın ve kulübümüzün ceza alacağı şeyler yapmayalım. Bu tür şeylere sebep olacak kişileri uyaralım. Bu hafta inşallah 3 puan almayı istiyoruz. Bütün taraftarları da stada bekliyoruz.