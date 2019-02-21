Başkan Çavuşoğlu'ndan Efecan Karaca göndermesi

Aytemiz Alanyaspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Efecan Karaca'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu imza töreninin ardından sosyal medya hesabından göndermede bulundu

Başkan Çavuşoğlu'ndan Efecan Karaca göndermesi
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan Karaca göndermesi. Alanyaspor sezon sonu sözleşmesi bitecek Efecan Karaca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu imza töreninin ardından instagram hesabından göndermede bulundu.

İmza töreninden fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu ayrıca "Camiamıza hayırlı olsun Efecan'nın son senesi diye haberimiz olmadan teklifte bulunanlara da kapak olsun" ifadelerini kullandı.

Efecan Karaca ile bazı Süper Lig ekipleri de ilgileniyordu!

İşte o paylaşım...

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