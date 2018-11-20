Başkan Çavuşoğlu: 'Kayseri maçı çıkış maçımız olacak'

SPOR Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı takip eden Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, antrenmanı takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada kendileri için oldukça önemli olan Kayserispor maçına odaklandıklarını söyledi. Milli takım arasının hem sakat oyuncuların iyileşmesi, hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncular ile daha fazla zaman geçirmesi anlamında önemli olduğunu belirten başkan Çavuşoğlu, "Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kayserispor iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Ligin ilk yarısındaki son maçlarda yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.

"TAKIMA HERKES SAHİP ÇIKMALI"

Taraftarların zorlu Kayserispor maçında takımı yalnız bırakmayacağına inandığını dile getiren başkan Çavuşoğlu, "İyi ve kötü zamanlarda yanımızda oldular. Yine olacaklardır. Sadece taraftar grubu değil, herkesi bu maça davet ediyoruz. Şehrimizin takımına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah kenetlenip daha yukarılara çıkacağız. Şu an olduğumuz yer Alanyaspor'a, camiamıza yakışmıyor. Ama futbolun içinde bunlar var. Penaltı atamıyorsun, gol atamıyorsun, rakip takımın pozisyonu olmasa bile bir gol bularak 3 puanı alıyor. Bu her takım için geçerli. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak. İlk yarıda en az 3 maç alırsak rahatlarız. İnşallah önümüzdeki 5 maçı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. 20 puanı bulmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.