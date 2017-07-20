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'Basın bizden iyi biliyor'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love ile ilgili sözleşme yenileme iddialarını yanıtladı

'Basın bizden iyi biliyor'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love ile ilgili sözleşme yenileme iddialarını yanıtladı

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:12
'Basın bizden iyi biliyor'
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TURUNCU yeşilli takımın Erzurum'da gerçekleşen 1. etap kampına katılmayan ve yeni sözleşme ile zam istediği iddia edilen Vagner Love konusuna açıklık getiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün gerçekleşen Remy Riou'nun imza töreninde konuştu. Vagner Love'ın Alanyaspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu "Vagner zaten geldi. Basın mensupları ise sözleşme yapmadan yapılmış gibi yazıp çizdi. Basın mensupları bizden daha iyi biliyor zaten bu işleri. Bu sorular soruluyor, biz de bildiğimiz kadar cevaplıyoruz. Vagner zaten bu takımın futbolcusu. Doğrudur, biraz gecikmeli geldi ama sözleşme yenileme ile ilgili görüşmeler var ancak net birşey yok. Olunca zaten basınla paylaşacağız. Vagner gitti-geldi gibi haberler çıktı. Gecikmeli geldi ama bu durum Vagner'in kendi sorunlarından kaynaklandı. Kulüple alakalı bir durum değildi. Şimdi kendisi geldi ve antrenmanlara başladı. Alanyaspor'un ikinci etap kampına katılacak. Vagner ile sözleşme uzatmasak bile bu sene de Alanyaspor'un sözleşmeli futbolcusu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor BaşkanıHasan ÇavuşoğluVagner Love
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